Škody se v nejhůře postižených provinciích Šan-tung a Če-ťiang vyšplhaly odhadem už na 18 miliard čínských jüanů (59 miliard Kč), téměř 1,2 milionu lidí muselo dočasně opustit své domovy.

V provincii Če-ťiang jižně od Šanghaje přišlo od soboty o život 38 lidí, nejvíce jich zemřelo ve vesnici Jen-tchan. Tam sesuv půdy nejprve vytvořil hráz na místní řece, která se později tíhou zadržené vody protrhla a proud pak strhl domy i jejich obyvatele.

Octopus falls from the sky under the effects of Typhoon #Lekima in Zheijang province, China yesterday, August 10th. Report via Clima Extremo 24. pic.twitter.com/UvqRwuYbDG