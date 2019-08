Jednání Tálibánu a USA skončilo. Stáhnout se američtí vojáci z Afghánistánu?

Podle Mudžáhida osmé kolo rozhovorů, které začalo předminulou sobotu v katarském Dauhá, skončilo po devíti dnech dnes po půlnoci. "Práce byla vyčerpávající a efektivní. Obě strany souhlasily s tím, že budou své nadřízené konzultovat ohledně dalšího postupu," napsal mluvčí Tálibánu na twitteru.

Velvyslanectví Spojených států v Kábulu jednání dnes zatím nijak nekomentovalo.

Nicméně hlavní americký vyjednávač Zalmay Khalilzad už v neděli na twitteru vyjádřil naději, že nyní probíhající muslimský svátek oběti se v Afghánistánu koná naposledy za války.

V Kábulu se již spekuluje o tom, že dohoda je velmi blízko. Mluvčí Mudžáhid v neděli na twitteru uvedl, že Tálibán se snaží pečlivě navrhnout a připravit oznámení všech článků dohody "ve světle islámských a národních zájmů".

Přímé jednání USA a Tálibánu začalo před rokem. Washington chce omezit svou vojenskou přítomnost v Afghánistánu, kde je nyní kolem 14.000 amerických vojáků.

So the good news is @US4AfghanPeace gets a deal. Bad news is that the deal changes nothing on the ground, war continues, but with fewer US forces, a more determined and confident Taliban which will hasten the government collapse. Awesome. The End.



20/20