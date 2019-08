Úřady ignorují muslimský svátek, v Kašmíru dál platí částečný zákaz vycházení

Policie z obavy z nepokojů věřícím ve městě Šrínagar povoluje navštívit mešity pouze po jednom či po dvou, většina lidí ale musí zůstat doma. V ulicích se přesto sešly stovky lidí, uvedla dnes agentura Reuters.

Svazový stát Džammú a Kašmír zůstává odříznutý od internetu. Obchody ve Šrínagaru jsou zavřené a místa, která ve sváteční době tradičně kypí životem, jsou opuštěná, včetně hlavního náměstí. Přes noc ve městě vzniklo několik kontrolních stanovišť hlídaných policií a vojáky. Úřady kvůli hrozbě dalších nepokojů nepovolují shromažďování větších skupin lidí, z bezpečnostních důvodů jsou i některé mešity uzavřené.

I left for #Kashmir yet again this morning. Complete shutdown, heavy stone pelting, all main mosques out of bounds. Here is a snippet of violence and public outrage against the clampdown, in Hyderpora (Srinagar). pic.twitter.com/GEfzzXtZ5Z