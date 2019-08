Útok v Sydney: Muž pobodal ženu, vykřikoval Alláhu akbar

Zraněná žena je hospitalizovaná a její stav je stabilizovaný. Australské sdělovací prostředky přinesly záběry na muže mávajícího nožem a volajícího součást každodenních muslimských modliteb Alláhu akbar (bůh je veliký).

Jedna svědkyně řekla, že měl muž velký kuchyňský nůž a pronásledoval s ním lidi v obchodní čtvrti města. "Pustilo se za ním pět nebo šest lidí a snažili se ho zadržet. Podařilo se jim ho chytit a přemoci," řekla.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp