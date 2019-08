Demonstranti druhým dnem paralyzují letiště v Hongkongu, lety opět zrušeny

Na letiště se vrátily tisíce demonstrantů, kvůli kterým letištní správa zrušila všechny lety už v pondělí. Provoz byl dočasně obnoven dnes brzy ráno, i přesto se odlety a přílety uskutečňovaly mimo pravidelný čas a stovky jich byly zrušeny.

Dav v černém oblečení nejdříve zaplnil příletovou halu, poté se mu i přes přítomnost policie podařilo dostat do míst pro odbavení pasažérů a k odletům. Zablokoval také jeden z příchodů k pasové kontrole a cestující se přes aktivisty nemohli dostat k letadlům. Místní úřady veřejnosti vzkázaly, aby se na letiště raději nevydávala, aerolinky doporučily klientům, aby si rezervovali letenky na jiné dny.

Aktivisté se z velké části usadili na podlahu letiště. V rukou drží protivládní transparenty a plakáty, které jsou určeny pro cestující z kontinentální Číny i ze zbytku světa. "Demokracie je dobrá," píše se na jednom z nich, na dalších se omlouvají cestujícím za způsobené obtíže.

It’s beginning to look a lot like yesterday at the airport pic.twitter.com/rVVbaQlZlS