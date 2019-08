Tajfun Krosa se řítí na Japonsko. Zastaví šinkanzeny, jsou rušeny lety

Japonský meteorologický ústav sdělil, že Krosa (podle Reuters v khmerštině jeřáb) od úterý poněkud zeslábl, nicméně i tak by v některých pobřežních oblastech mohl přinést až 1000 milimetrů srážek. Vítr desátého tajfunu v letošní sezoně dnes hodinu po poledni (v 06:00 SELČ) dosahoval podle meteorologů rychlosti 144 kilometrů za hodinu.

Japonské letecké společnosti Japan Airlines a All Nippon Airways podle Kjódó oznámily, že kvůli blížícímu se přírodnímu živlu už během dneška zruší celkem 100 letů do oblastí a z oblastí ostrova Kjúšú.

Tropical Storm #Krosa 🌀 with very large broken "eye" (see scale bottom left) and embedded vortices. Kyushu (九州)🇯🇵 is under clouds in top left. As seen by #Sentinel3 🛰️ earlier today. #TyphoonKrosa pic.twitter.com/x5EYnRAz7v