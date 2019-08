Česká ostuda na Bali: Chováte se nechutně, je to otřesné, zlobí se místní kvůli zneuctění chrámu

Na údajně „nechutné“ chování Čechů Sabiny Doležalové a jejího přítele Zdeňka Slouky poukázal například server Fox News. Přestože čeští turisté tvrdili, že neměli tušení o tom, že dané místo je posvátné a později se omluvili, rozhněvali množství lidí, kteří jim nevěří, uvádí server.

Doležalová a Slouka zveřejnili 9. srpna drzé video, které si vidělo více než 85 000 uživatelů. Vzniklo v chrámu Beji v Sacred Monkey Forest Sanctuary v vesničce Ubud na Bali. Český pár se chichotal u fontány, zatímco je třetí osoba natáčela. Sabina Doležalová si pak nadzvedla sukni a její přítel Zdeněk ji zezadu dvakrát pokropil svěcenou vodou. Sabina vykřikla a trojice se zasmála. Tím video končí.

Pár po kritice video sice vymazal a své účty přepnul na soukromé, přesto se záběry internetem šíří dál. Doktorka Arya Wedakarna, která pracuje jako senátorka pro tento indonéský ostrov, druhý den sdílela jejich video na svém instagramu, kde si ho mohlo prohlédnout až 172 000 jejích followerů.

Senátorka v příspěvku obvinila pár ze „sexuálního obtěžování" v chrámu Beji. Sdílela ale také video, na kterém se Češi mezitím za svůj čin omluvili. „Je nám líto videa ze včerejška. Zneuctili jsme svatý chrám a posvátnou vodu. Vůbec jsme o tom nevěděli. Je nám líto toho, co se stalo,“ říká Slouka. Na videu přitom jasně mluví o tom, že jde o "svěcenou vodu".

„O svatém chrámu a posvátné vodě ve vesnici Ubud jsme neměli tušení. Opravdu jsme nechtěli udělat nic špatného, je nám to opravdu líto a doufáme, že nám to odpustíte. Nyní se jen snažíme udělat vše pro to, abychom to napravili,“ dodala Doležalová. „Je nám to líto, ale jsme ateisté a je pro nás složité rozpoznat, které místo je svaté,“ tvrdili také Češi.

Ani omluva ale pohoršení místní neuklidnila. Čin českého páru na sociálních sítích hodnotí jako „nechutný“ a „urážlivý“. „Jako turisté byste měli vědět o místní kultuře, náboženství a o tom, co můžete a nemůžete dělat ještě předtím, než danou zemi navštívíte," uvedl jeden diskutujících na Instagramu.

„Vůbec to není směšné, je to zahanbující a slečna nemá žádnou hrdost. Omlouvám se všem na Bali. My, turisté z České republiky, nejsme všichni stejní,“ omlouval se za jejich chování diskutující z Česka.

Sabina Doležalová údajně po incidentu finančně přispěla vesnici, aby vyjádřila svou lítost. „Vesnici poskytli dobrovolný příspěvek. Ať jde o jakoukoli částku, Sabina a její přítel ji darovali čistě dobrovolně,“ uvedl podle Yahoo Daniel Šimkovič, který působí jako manažer Doležalové.