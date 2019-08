Pákistán vyjádřil podporu obyvatelům Džammú a Kašmíru

Chán dodal, že má důvěryhodné informace, podle nichž by Indie mohla provést útok proti Pákistánu. Islámábádáb je "plně připravený reagovat" na takovou možnost, citovala pákistánského premiéra agentura AP.

Indická vláda premiéra Naréndry Módího se minulý týden rozhodla odebrat státu Džammú a Kašmír zvláštní autonomní status, čímž tento region přišel mimo jiné o výsadu schvalovat vlastní zákony a neumožňovat občanům z jiných částí Indie vlastnictví půdy.

Od odebrání zvláštního statusu platí v regionu takřka úplný zákaz vycházení, obchody jsou až na výjimky zavřené, oblast je odříznuta od internetu a jsou zde rozmístění vojáci a policisté. Přesto dochází ke každodenním protestům a střetům kašmírských obyvatel s indickými bezpečnostními silami, které nasazují slzný plyn.

Komunikační blokáda, kterou posledních deset dní indická část Kašmíru zažívá, je v současném světě bezprecedentní, napsala dnes agentura Reuters. Bez možnosti využívat telefony nebo internet zbývají lidem automobily, letadla, nebo vlastní nohy, aby do Kašmíru dostali základní životní potřeby a předali si informace o svých blízkých.

"Většina z nás nemluvila se svými příbuznými v Kašmíru už deset dní," řekl agentuře Reuters Faík Faizán v Dillí. Dodal, že lidé v Kašmíru čekají celé hodiny ve frontách, pokud si chtějí zavolat z několika dostupných telefonních linek ve vládních úřadech a na policejních stanicích.

"Moje babička, které je přes 70 let, konečně dokázala zavolat jednomu příbuznému, že je v pořádku. Posíláme zprávy, léky a potraviny po lidech, co tam míří, jako za starých časů," dodal.

"Lidé často nemohou jít ani do sousední vesnice, natož odjet do vzdálenější nemocnice," řekla agentuře Reuters aktivistka Kavita Krišnanová, která se v úterý vrátila z pětidenní návštěvy indické části Kašmíru. "Ti, kdo si mohou dovolit koupit letenku, mohou odletět. Ale co ostatní? Ti nemají ani možnost dát svým rodinám vědět, že jsou v pořádku," dodala.