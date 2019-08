Děsivá smrt v džungli. Co zabilo britskou dívku? Úřady zveřejnily nové informace

Nora Anne Quoirinová, která trpěla mentálním i fyzickým postižením, byla nezvěstná více než týden. Její pozůstatky byly objeveny v úterý a policie prověřovala, zda tragické zmizení nemá kriminální motiv. Při pitvě ale nebyly nalezeny žádné důkazy, že dívka byla znásilněna. Rovněž zatím nic nenasvědčuje tomu, že šlo o únos, dodala malajsijská policie.

A beautiful soul lost.

Ur attributes r so similar to Samara's. I knw exactly how mommy took care of u. I hope the findings r tht u nvr experienced pain.

Where there's life, death is inevitable. We shall all taste it one day too.

Bye now beautiful.#NoraAnneQuoirin #NoraQuoirin pic.twitter.com/sCJa7IejZV