Z vězení v Hongkongu pustili profesora práv, stál u vzniku laviny protestů

Jak poznamenala agentura AP, vůdci tehdejšího protestního hnutí byli zadrženi a jejich požadavky nebyly splněny, ale na základech tehdejších demonstrací vzniklo nynější protestní hnutí. Nové protivládní protesty trvají v Hongkongu od června.

Účastníci demonstrací, které začaly v září 2014, požadovali v ulicích zcela svobodné volby správce Hongkongu. Tento požadavek ale zavrhla centrální čínská vláda. Když protestní akce vrcholily, zapojilo se do nich v některé dny až 100.000 lidí.

Benny Tai, který byl jedním z devíti vůdců protestů, byl nyní propuštěn z vězení na kauci v přepočtu 12.755 dolarů (téměř 300.000 Kč). Z Hongkongu ale nesmí odjet.

🇭🇰#BennyTai, known for his initiation of the “Occupy Central ”, has been bailed on HK$100,000. Tai was found guilty of conspiracy to cause public nuisance and inciting others to cause public nuisance and was sentenced to 16 months in prison in April.

