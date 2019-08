Tchaj-wan výrazně zvyšuje výdaje na obranu, Čína hrozí útokem

Vláda prezidentky Cchaj Jing-wen rozhodla o zvýšení armádních výdajů o 8,3 procenta. Od ledna příštího roku tedy půjde na armádu 411,3 miliard tchajwanských dolarů (přes 300 miliard Kč) ročně, což je největší nárůst od roku 2008. Návrh ještě musí schválit poslanci, což se předpokládá vzhledem k tomu, že v parlamentu má vládní strana většinu.

"Abychom reagovali na hrozby ze strany nepřítele a zajistili národní bezpečnost, rozpočet na obranu bude nadále stabilně růst," uvedlo ve svém prohlášení tchwajwanské ministerstvo obrany.

Accusing #Taiwan of interfering in the #HongKong situation is an insult to their pursuit of freedom & democracy. As a democratic country & a responsible member of the international community, we are concerned about #HK. pic.twitter.com/zY3MLqbdkH