Policie v Hongkongu zatýkala kvůli hanobení vlajky, krizi hasí "spiderman"

Případ se stal 3. srpna po jedné z demonstrací. Zamaskovaní aktivisté vyšplhali na stožár před nákupním centrem v hongkongském přístavu, sundali z něj čínskou vlajku a hodili ji do vody. Jde o lidi ve věku od 20 do 22 let.

Hongkong, někdejší britská kolonie a v současnosti čínské území pod zvláštní správou, zažívá už více než dva měsíce velké demonstrace. Začaly jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, časem ale přerostly v požadavek větší demokratičnosti politického systému a odchodu správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Demonstranti se obávají, že zvláštní práva, která má Hongkong garantovaná do roku 2047, bude komunistická Čína dál omezovat.

Peking dal najevo, že nehodlá situaci jen přihlížet a do oblasti sousedící s Hongkongem přesouvá polovojenské síly. Jejich příslušníci v sousedním městě Šen-čen dnes na sportovním stadionu pochodovali a nacvičovali taktiky používané pro ovládnutí davů, informovala agentura AP. Zástupci hongkongské policie ve čtvrtek uvedli, že nevědí nic o tom, že by se čínské síly měly zapojit do potlačování demonstrací.

V atmosféře stoupajícího napětí francouzský "Pavoučí muž" Alain Robert bez lan a bez jištění dnes vyšplhal na jeden z hongkongských mrakodrapů a vyvěsil na něm transparenty vyzývající k míru, informovala BBC. Na jednom byly vedle sebe symboly z čínské a hongkongské vlajky, druhý představoval podanou žlutou, čínskou, a bílou, hongkongskou ruku.

zdroj: YouTube

Robertův počin vyvolal na sociálních sítích smíšené reakce. Podle jednoho čínského umělce žijícího v Austrálii vlajky ukazují, jací jsou někteří lidé na Západě ignoranti a hlupáci. "Opravdu si chcete potřásat rukou s řezníky a diktátory?", ptal se "Pavoučího muže".