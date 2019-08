Oblast Kašmíru sdílejí jaderné mocnosti Pákistán a Indie, která nedávno ve své části provedla zásadní správní změnu v neprospěch místního obyvatelstva.

Odebrala Kašmíru autonomní status, rozdělila jej na dvě teritoria a poslala tam vojenské posily. Ve snaze předejít protestům Dillí zavedlo mimořádná bezpečnostní opatření, která jsou v platnosti už 12 dní.

Šéf kašmírské místní správy dnes oznámil, že od dnešního večera bude obnovováno telefonní spojení a během víkendu by měla začít znovu fungovat většina ústředen, informuje agentura Reuters. Indické bezpečnostní složky začátkem tohoto měsíce přerušily téměř všechny komunikační kanály, díky nimž se obyvatelé Kašmíru mohou spojovat se světem. Kromě telefonu v oblasti nefunguje ani internet.

"I am 62 years old.

My son lives in Oman who I haven't been able to talk to since 10 days.

Ive been here since 11am waiting my turn to use the phone.

Finally it's my turn to talk to him for 1 minute.

And they claim everything in #Kashmir is fine

This is my wife, a diabetic" pic.twitter.com/KOW38azOrs