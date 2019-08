Archiv vydal tajemství: "Válečný císař" Hirohito se chtěl omluvit. Proč se tak nestalo?

Rozhovory s Hirohitem zaznamenal bývalý vysoce postavený zaměstnanec císařského dvora Mičidži Tadžima, který do funkce nastoupil po druhé světové válce. NHK nyní od Tadžimových příbuzných získala 18 sešitů, jejichž obsah odvysílala o víkendu ve zvláštním pořadu.

Ačkoliv není překvapivé, že Hirohito války hluboce litoval, nové dokumenty odhalují, nakolik bolestivé byly jeho emoce. Když si v roce 1952 chystal řeč u příležitosti ukončení okupace americkou armádou a obnovení nezávislosti, Hirohito údajně trval na tom, že do projevu musí zahrnout slovo lítost.

Emperor Hirohito of Japan wanted to express his regret and remorse over World War II in 1952 but was stopped from doing so by the prime minister at the time, newly disclosed documents showed. #Hirohito #Japan https://t.co/i7HG3Mrycv