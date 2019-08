Masakr na svatbě v Kábulu: Počet mrtvých po útoku IS stále roste

Dalších více než 160 osob se léčí v nemocnicích nebo doma, uvedl Nasrat Rahímí, mluvčí afghánského ministerstva vnitra.

K nejkrvavějšímu atentátu v metropoli od loňského ledna se přihlásila teroristická organizace Islámský stát; afghánské radikální hnutí Tálibán útok odsoudilo.

Death toll from #Kabul wedding hall explosion goes up to 63 dead, and about 180 wounded.



Taliban have rejected involvement in the attack and called it a "brutal" attack. #AFG pic.twitter.com/19oA8u6mjw