Peking a Londýn na ostří nože. Čína zadržela zaměstnance britského konzulátu

Británie už vyjádřila nad zadržením zaměstnance svého konzulátu "krajní znepokojení" a je pravděpodobné, že tento incident zhorší už tak dost napjaté vztahy mezi Pekingem a Londýnem, napsala agentura Reuters.

Simon Cheng, který zastává na konzulátu neupřesněnou profesi, se nevrátil do práce devátého srpna poté, co předchozí den odjel do Šen-čenu. O jeho zmizení v úterý informovala jeho rodina.

Mluvčí čínského ministerstva Keng Šuang na pravidelné schůzce s novináři řekl, že Chenga zadržela šenčenská policie na 15 kvůli "porušení pravidel veřejné bezpečnosti". Žádné podrobnosti neuvedl, dodal jen, že Cheng je čínské národnosti, a proto je tato věc výhradně čínskou vnitřní záležitostí.

"Pokud jde o britská vyjádření, vznesli jsme důrazné výhrady vůči sérii komentářů a kroků, které Británie vzhledem k Hongkongu učinila," řekl Keng. "Žádáme, aby s těmito nezodpovědnými prohlášeními přestali, aby se přestali vměšovat do záležitostí Hongkongu a přestali se vměšovat do vnitřních záležitostí Číny."

Už jedenáct týdnů zmítají protesty bývalou britskou kolonií, která se roku 1997 vrátila pod správu Číny. Odstartoval je nesouhlas se zákonem o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, časem ale přerostly v požadavek na větší demokratičnost politického systému a odchod propekingské správkyně poloautonomního města Carrie Lamové.

Británie, USA a další země vyzvaly Čínu, aby respektovala zásadu "jedna země, dva systémy", na jejímž základě se Hongkong vrátil pod čínskou správu.