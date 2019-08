Pomsta Číny? Pracovník britského konzulátu byl zatčen kvůli prostituci

Čínské ministerstvo zahraničí ve středu potvrdilo, že Simon Cheng byl zadržen na 15 dnů kvůli "porušení pravidel veřejné bezpečnosti". Podle dnešních informací Global Times za porušení zákona, který zapovídá provádění prostituce i využívání služeb prostitutek, může být Chengovi vyměřen trest deset až 15 dní vězení i peněžitá pokuta.

Cheng, který je čínským občanem a na konzulátu v Hongkongu zastává neupřesněnou funkci, se nevrátil do práce 9. srpna poté, co předchozí den odjel do čínského pohraničního města Šen-čen. O jeho zmizení minulý týden informovala jeho rodina.

zdroj: YouTube

Britské ministerstvo zahraničí dnes v prohlášení uvedlo, že čínské úřady "naléhavě žádá o další informace" o zaměstnanci svého konzulátu. Stěžuje si také, že konzulárním pracovníkům nebylo dovoleno hovořit s Chengem od jeho zatčení.

Podle pozorovatelů je pravděpodobné, že incident zhorší už tak dost napjaté vztahy mezi Pekingem a Londýnem. Už jedenáct týdnů zmítají protesty bývalou britskou kolonií, která se roku 1997 vrátila pod správu Číny. Odstartoval je nesouhlas se zákonem o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, časem ale přerostly v požadavek na větší demokratičnost politického systému a odchod propekingské správkyně poloautonomního města Carrie Lamové.

Británie, USA a další země vyzvaly Čínu, aby respektovala zásadu "jedna země, dva systémy", na jejímž základě se Hongkong vrátil pod čínskou správu.