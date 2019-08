USA a KLDR obnoví jednání o denuklearizaci? Ledy se hnuly, naznačil poradce

Jihokorejský zástupce poradce pro národní bezpečnost Kim Hjun-čong sdělil své optimistické stanovisko po setkání s americkým zvláštním zmocněncem pro KLDR Stevem Biegunem v Soulu.

"Můj dojem je, že Severní Korea a Spojené státy budou brzy pokračovat v dialogu a že to půjde dobře," sdělil v prohlášení pro média bez uvedení dalších podrobností.

Rozhovory s cílem odstranit severokorejský raketový a jaderný program jsou ve slepé uličce od druhého summitu mezi Trumpem a Kimem, jenž se konal v únoru ve Vietnamu. Oba státníci se setkali také v červnu na mezikorejské hranici, kde se domluvili, že obnoví jednání na pracovní úrovni.

Od té doby však KLDR vypálila několik střel středního doletu, což mělo být varování před americko-jihokorejskými vojenskými manévry i nákupem amerických zbraní.

