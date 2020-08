75 let od dopadu atomové bomby na Hirošimu. Parkem míru se rozezněl zvon

Pietní ceremonie v hirošimském Parku míru se každoročně účastní desítky tisíc lidí. Letos byl vstup kromě představitelů státu a města povolen pouze přeživším tragédie a jejich rodinám, kteří dodržovali odstupy a tváře si zakrývali rouškami. V 8:15 místního času (1:15 SELČ), tedy ve stejný čas, kdy nad městem vybuchla bomba, se parkem rozezněl zvon.

"Jediná atomová bomba 6. srpna 1975 zničila naše město. Tehdy se říkalo, že tu nic po 75 let neporoste," řekl podle agentury Kjódó starosta Hirošimy Kazumi Macui. "Hirošima se přesto vzpamatovala a stala se symbolem míru," dodal.

Japonský premiér Šinzó Abe v proslovu ubezpečil, že Japonsko se zákazem jaderných zbraní souhlasí, ale zároveň řekl, že svět se jich nezbaví přes noc.

"Úlohou Japonska je sloužit jako most mezi různými stranami a trpělivě podporovat jejich dialog, abychom dosáhli světa bez jaderných zbraní," uvedl ministerský předseda.

"We must never allow this painful past to repeat itself."



Japan’s officials offer prayers and flowers to mark the 75th anniversary of the world's first atomic bomb attack in #Hiroshima #平和宣言 #広島原爆の日 pic.twitter.com/wVTyZQc2Up