Afghánci budou volit prezidenta, obavy rostou. Rozpoutají islamisté teror?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Afghánistánu se v sobotu 28. září uskuteční prezidentské volby, které budou podle expertů do značné míry opakováním volebního klání z roku 2014. Hlasování, v němž zvítězil nynější prezident Ašraf Ghaní, tehdy poznamenalo násilí a rozsáhlé podvody a poražený kandidát Abdulláh Abdulláh výsledek přijal až poté, co byla s pomocí amerických vyjednávačů vytvořena vláda národní jednoty a on získal funkci premiéra.