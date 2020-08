Afghánistán propouští poslední vězněné Tálibánce. Někteří mohou být vážnou hrozbou

Propuštění zajatců schválilo již v neděli sdružení kmenových stařešinů a politických a náboženských vůdců afghánské Velké rady, nazývané Lója džirga. Příslušný dekret pak podepsal afghánský prezident Ašraf Ghání.

Delegace obou stran by se v příštích dnech měly přemístit do katarské metropole Dauhá, kde má Tálibán svoje politické sídlo, a zahájit jednání.

Někteří z propouštěných vězňů byli podle AFP zapleteni do smrtících útoků proti Afgháncům i cizincům a 44 z nich cíleně sledují Spojené státy a další země kvůli jejich roli v útocích, jež mířily na velmi citlivé cíle.

Charts showing civilian casualties in Afghanistan, in the fist 6 months of 2020, according to UNAMA data@AFPgraphics pic.twitter.com/vcjN9yWKDk