Afghánská starostka se obává o život, Tálibán už zavraždil jejího otce

Její postavení ženy nakloněné reformám ji vystavilo v převážně patriarchální afghánské společnosti velkému nebezpečí, píše The New York Times.

Důvod vraždy jejího otce Abdula Vásiho Ghafáriho, který byl plukovníkem afghánské armády, nebyl objasněn. Byl to jen jeden z mnoha cílených vražedných útoků, které se v Kábulu stávají? Nebo to byla odplata za to, že starostka nedávno dala výpověď několika podřízeným, za což si vysloužila poslední ze série výhrůžek smrtí?

Dad, My mentor, My hero !

I’m sure you can hear me, just right now, while missing u made a promise to myself, I’ll put my every second of life as well every drop of my blood to serve this country and people of this beautiful, historic and great Land same as you did for 37 years. pic.twitter.com/u01LAENIbo