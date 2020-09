AFP: Jak se mladý australský student stal terčem hněvu Číny

Kampaň proti australskému studentovi Drewovi Pavlouovi dosáhla nového vrcholu, když se na studenta při tiskové konferenci obořil jeden z mluvčích čínského ministerstva zahraničí.

Poprvé se tento 21letý student dostal do hledáčku Pekingu, když v červenci loňského roku uspořádal na univerzitě v Queenslandu, kde studoval, menší protest proti politice čínské vlády.

Young Australian becomes target for China's fury.



Beijing's extraordinary campaign against 21-year-old student Drew Pavlou has fuelled concerns over China's targeting of critics overseas. Pavlou says has also received death threatshttps://t.co/TI5jlU4yC6 pic.twitter.com/Udajc0ETOU