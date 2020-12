Atentát v Kábulu: Při explozi bomby zahynul zástupce guvernéra

Mahbúbulláha Mohebího zabila bomba připevněná k autu, v němž jel se členy své ochranky. Dva z nich byli při explozi zraněni. K útoku se zatím nepřihlásila žádná skupina.

#Kabul

another IED explosion that targeted Kabul deputy governor's vehicle. The deputy governor and his secretary both died in the blast, while two bodyguards were wounded

Afghan Media pic.twitter.com/hrGPirXAGT