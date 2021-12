Austrálie bude od ledna očkovat proti covidu i děti od pěti let

"Bude to vítaná zpráva pro miliony rodin v celé zemi, které chtějí mít možnost nechat své děti očkovat," uvedl Morrison v prohlášení.

Austrálie s rozhodnutím přichází v době, kdy u dospělé populace propaguje očkování posilující dávkou. Dokončené očkování má v Austrálii téměř 90 procent populace nad 16 let. Plně naočkováno proti covidu-19 je také 70 procent dětí od 12 do 17 let.

Úřady nabádají lidi k přeočkování v obavě z nové, podle odborníků pravděpodobně nakažlivější, koronavirové varianty omikron. Austrálie zaznamenala první výskyt omikronu zhruba před dvěma týdny, dosud se potvrdil u asi 50 nakažených. Většina detekovaných případů je v Sydney.