Austrálie dnes zaznamenala rekordních 72.392 nákaz koronavirem

Australský premiér Scott Morrison čelí před květnovými volbami tlaku ohledně přístupu vlády k rychle se šířící koronavirové variantě omikron. Lidé si stěžují mimo jiné na nedostatek antigenních testů a dlouhé fronty před testovacími centry.

Nemocnice v některých částech země jsou přetížené a kvůli velkému množství lidí v izolaci či v karanténě není dostatek pracovníků, což komplikuje situaci ve firmách i v dodavatelských řetězcích. Úřady proto zkrátily dobu karantény pro blízké kontakty nakažených, pokud nemají příznaky nemoci covid-19. Uvedly rovněž, že není třeba podstupovat PCR test pro potvrzení pozitivního výsledku rychlého antigenního testu.

Podle Martina Foleyho, který je ministrem zdravotnictví australského státu Viktorie, mají lidé pozitivní výsledky antigenních testů oznamovat ministerstvu zdravotnictví, které je bude registrovat jako pravděpodobné případy, a musí nastoupit karanténu. Experti se ale obávají, že vzhledem k tomu, že většina rychlých antigenních testů je prováděna doma, povede nová politika k menšímu hlášení infekcí. Přesné registrování počtu případů je přitom podle odborníků nutné k zajištění připravenosti nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

Terčem mediální pozornosti je nyní v Austrálii případ srbského tenisty a prvního hráče světového žebříčku Novaka Djokoviče, který chce obhajovat titul na Australian Open. Djokovič dorazil do Melbourne poté, co získal zdravotní výjimku z jinak povinného očkování. U australské veřejnosti to vyvolalo vlnu nevole. Místní úřady následně Djokovičovi víza zrušily a vstup do Austrálie mu zapověděly. Nyní je tenista uzavřený v karanténním hotelu, kde bude čekat na verdikt soudu, u něhož se pomocí svých právníků domáhá zvrácení rozhodnutí pohraniční služby. Soud projednávání jeho případu odročil na pondělí 10. ledna.

Austrálie s pandemií covidu dlouho bojovala přísnými uzávěrami, koncem loňského roku ale po proočkování velké části populace začala rozvolňovat. Plně naočkováno je nyní více než 78 procent obyvatel.

Od začátku pandemie Austrálie zaznamenala přes 684.000 případů koronavirové nákazy a 2302 lidí tam nemoci covid-19 podlehlo. Více než polovina z infekcí přitom byla podle agentury Reuters zaznamenána v uplynulých dvou týdnech.