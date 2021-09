Austrálie hlásí rekordní počet případů koronavirové infekce

Nejlidnatější australský stát Nový Jižní Wales eviduje za poslední den rekordních 1533 místně získaných případů koronavirové nákazy. Viktorie, druhý nejlidnatější stát Austrálie, hlásí 190 nových případů místního přenosu koronaviru, Teritorium hlavního města Austrálie 32 případů a Queensland jeden. Oznámily to dnes podle agentury Reuters místní úřady. Poslední denní počty nově infikovaných jsou zhruba dvojnásobné oproti předchozí nejhorší vlně pandemie před rokem.

Aktuální denní počet nových případů covidové nákazy v Novém jižním Walesu překonal předchozí den starý rekord. V pátek místní úřady evidovaly 1431 případů.

Další čtyři lidé v souvislosti s nynějším šířením vysoce nakažlivé koronavirové varianty delta, trvající od poloviny června, zemřeli. Aktuálně je ve státě s covidem-19 hospitalizováno 1041 lidí, z toho 173 na jednotkách intenzivní péče, uvedlo na twitteru regionální ministerstvo zdravotnictví.

Stát Viktorie se snaží zastavit šíření vysoce nakažlivé koronavirové varianty delta. Z nových případů jsou 103 spojeny s už existujícími místními oblastmi prudkého šíření nákazy, uvedlo na twitteru ministerstvo zdravotnictví.

Austrálie, jejíž obyvatelstvo ještě z větší části není očkováno kvůli nedostatečným dodávkám vakcíny firmy Pfizer a nedůvěře veřejnosti vůči vakcíně AstraZeneca bojuje s dosud nejhorší vlnou šíření koronaviru.

V pátek Austrálie zaznamenala rekordní denní počet 1657 nových případů koronavirové infekce a také 13 souvisejících úmrtí, převážně ve státě Nový Jižní Wales. Úřady varují, že to nejhorší teprve přijde. V Novém Jižním Walesu se očekávají denní nárůsty přes 1000 případů po dobu nejméně několika příštích týdnů a očekává se také další zhoršení situace ve Viktorii.

Viktorie, Nový Jižní Wales a Teritorium hlavního města Austrálie, v nichž žije téměř 60 procent z 25 milionů obyvatel Austrálie, jsou už několik týdnů pod přísnou uzávěrou. Ta má trvat do doby, než bude naočkováno 70 procent populace. Nyní je naočkována zhruba třetina Australanů starších 16 let. Při současném tempu očkování by 70 procent mohlo být dosaženo v říjnu či listopadu.

Od začátku pandemie Austrálie zaznamenala přes 58.200 případů infekce a 1032 úmrtí souvisejících s covidem-19. To je mnohem méně než v řadě srovnatelných zemí, poznamenala agentura Reuters.

Nový Zéland dnes hlásí první úmrtí v souvislosti s aktuální epidemií covidu-19, tedy zhruba po půl roce, a 20 nových místních případů infikování variantou delta, uvedly úřady. Žena, která zemřela, byla starší 90 let a měla řadu dalších zdravotních potíží. Všechny nové případy byly zaznamenány v Aucklandu, který je ohniskem nynější epidemie a nyní je v přísném lockdownu.

Na Novém Zélandu je nyní 782 aktivních případů nákazy, z toho 765 v Aucklandu a 17 v hlavním městě Wellingtonu. Pětimilionová země dohromady eviduje 3392 potvrzených případů covidu-19 a 27 souvisejících úmrtí.