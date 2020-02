Organizace na ochranu zvířat Animals Australia nalezla v pátek u města Portland pokácenou plantáž stromů blahovičníků, jejichž listy jsou pro koaly jedinou potravou. Na zemi a pod pokácenými kmeny se však nacházely desítky mrtvých či vážně raněných koalů i jejich mláďat.

Friends, there is a distressing situation unfolding in Victoria and it has nothing to do with bushfires. Heartbreaking photos of injured and dead koalas from a razed Bluegum Plantation in Portland are circulating across social media. [thread] pic.twitter.com/vLOz0WH1xt