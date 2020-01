Austrálie má celebritu: Pták umí napodobit sirénu záchranářů. Poslechněte si ho

"Tohle je jedna z nejskvělejších věcí, jaké jsem kdy viděl. Dnes jsem v Newcastle v Novém Jižním Walesu objevil flétňáka, který se naučil vydávat zvuky houkání sirén hasičů a sanitek," napsal na facebooku Andrews, který měl v minulosti na australském ministerstvu životního prostředí ochranu původních australských živočišných a rostlinných druhů.

Americká televize CNN na svých internetových stránkách uvádí, že v Novém Jižním Walesu jsou flétňáci, ptáci připomínající vránu nebo straku, zákonem chránění. Dokážou napodobit zpěv 35 druhů ptáků, ale i zvuky, které vydávají jiní živočichové, včetně psa, koně nebo člověka. Jsou velmi inteligentní a často navazují blízký vztah s lidmi, zejména s těmi, kteří je krmí.

Magpie sings the tune of a fire truck in New South Wales: “Today I met an Australian magpie in Newcastle NSW which had learned to sing the calls of fire-engines and ambulances.” – Gregory Andrews. https://t.co/FpZmHvwhVr #7NEWS pic.twitter.com/0BOatLxjbn