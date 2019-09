Austrálie pomůže USA s letem na Mars, investuje 101 milionů dolarů

Morrison uvedl, že investice zamíří v následujících pěti letech k australským firmám, kterým by měly pomoci zapojit se do plánů NASA. "Podporujeme australské firmy v cestě na Měsíc i na Mars a zase zpátky," uvedl předseda australské vlády v prohlášení.

We’re backing Australian businesses to the moon, and even Mars, and back! Today we signed an agreement that will see @NASA and the @AusSpaceAgency working together. pic.twitter.com/k4qRbYv56n