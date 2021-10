Austrálie pustí na své území zahraniční turisty až v příštím roce

Morrison dříve uvedl, že hranice se začnou otevírat, až v Austrálii bude naočkováno proti covidu-19 nejméně 80 procent obyvatelstva staršího 16 let. Podle ministerstva zdravotnictví do dneška dostalo 80 procent obyvatelstva ve věku 16 a více let alespoň jednu dávku vakcíny, obě dávky pak 57 procent lidí v dané věkové kategorii, uvedla stanice ABC. Od listopadu vláda hodlá umožnit cestování do zahraničí Australanům. Pak by podle premiéra měli být na řadě zahraniční kvalifikovaní zaměstnanci a studenti. "Dočkáme se i mezinárodních turistů, myslím, že to bude v příštím roce," uvedl Morrison.

Austrálie také oznámila, že hodlá nakoupit 300.000 balení nového léku molnupiravir od americké společnosti Merck. Ta uvádí, že její lék snižuje až o polovinu riziko hospitalizace a úmrtí v souvislosti s nákazou koronaviru. Podle společnosti to ukazují výsledky její studie, která však nebyla zatím publikována. První balení by Austrálie měla dostat na začátku příštího roku.

Stát Viktorie dnes zaznamenal 1763 nových případů nákazy za posledních 24 hodin. To je nejvyšší denní přírůstek, který od začátku epidemie zaznamenal nějaký z australských států. Přes 500 obyvatel státu je v souvislosti s nemocí covid-19 v nemocnice a stovka pacientů je na lůžkách s intenzivní péčí. Většinu hospitalizovaných tvoří nenaočkovaní lidé, informoval premiér státu Daniel Andrews. Kvůli špatné epidemiologické situaci je stát v uzávěře.