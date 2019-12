Austrálie se obává nejhoršího. Menší požáry se spojí do jednoho obrovského?

Lehké dešťové přeháňky sice dvěma tisícům hasičů v okolí Sydney trochu pomohly, na celkové situaci toho ale příliš nezměnily. Úřady se navíc obávají, že v Modrých horách (Blue Mountains) západně od pětimilionového Sydney by se mohlo několik menších požárů do víkendu spojit do jednoho obrovského.

zdroj: YouTube

Hasičům, mezi kterými je řada dobrovolníků, dnes poděkovala za jejich práci a nasazení přes vánoční svátky premiérka státu Nový Jižní Wales Gladys Berejiklianová. Na snídani připravené pro hasiče ve městě Colo zároveň připustila, že v následujících dnech se může situace ještě zhoršit.

Tradičního vánočního poselství k vyjádření díků hasičům využil také australský premiér Scott Morrison. "Ve chvíli, kdy se těšíme na nový rok a slavíme tyto Vánoce, chci poděkovat všem těm, kteří slouží svému národu," řekl premiér.

Scott Morrison v posledních dnech čelil kvůli rozsáhlým požárům kritice. Kromě klimatické politiky jeho vlády se na něj kritika snesla i za to, že v době požárů odjel s rodinou na dovolenou na Havaj. Premiér se za to omluvil, dovolenou přerušil a předčasně se vrátil do vlasti.

Od začátku požárů zemřelo v Austrálii nejméně devět lidí, mezi nimi i dva dobrovolní hasiči, jejichž auto zasáhl v blízkosti požáru padající strom. Oheň zničil přes 900 domů a 3,7 milionu hektarů vegetace. Léto na jižní polokouli přitom ještě nedosáhlo vrcholu.