Austrálie žádá nezávislé vyšetřování původu koronaviru, kritice čelí Čína i WHO

Uvedla to dnes agentura Reuters. Dosud se uvádělo, že se virus zřejmě rozšířil z trhu se zvířaty v čínském městě Wu-chan. Čína ale čelí obviněním, že zpočátku informace o nákaze tajila. Americký prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že pokud Čína vědomě nezasáhla a nezabránila šíření, ponese následky. Nákaze podlehlo celosvětově přes 160.000 lidí a nejvíce mrtvých, přes 39.000, mají Spojené státy.

"Ty záležitosti kolem koronaviru si zasluhují nezávislé prošetření a já si myslím, že je důležité, abychom to udělali. Austrálie na tom bude trvat," sdělila dnes Payneová v australské televizi ABC.

Austrálie má zatím 6589 nakažených a 71 mrtvých. Počet nakažených se v zemi už sedmý den zvyšuje o méně než jedno procento, což je mnohem lepší situace než v dalších státech.

Čína je pro Austrálii sice nejvýznamnější obchodní partner, vztahy obou zemí se ale zhoršily, když Austrálie Čínu obvinila z vměšování do vnitřních záležitostí a kritizovala za její rostoucí vliv v oblasti Tichomoří.

Trump za postup v době epidemie pozastavil americké příspěvky Světové zdravotnické organizaci (WHO) a označil ji za příliš zaměřenou na Čínu. Přístup WHO kritizoval také australský ministr zdravotnictví Greg Hunt, když řekl, že některé kroky WHO nebyly nápomocné. "Některé reakce jejich představitelů v Ženevě světu podle nás nepomohly. My jsme vyvázli dobře, protože jsme zavedli vlastní opatření," řekl.

Austrálie bez ohledu na doporučení WHO zakázala už 1. února vstup lidem přijíždějícím z Číny. Později uzavřela hranice a vyhlásila přísná omezení pohybu.