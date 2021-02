Australský premiér Morrison se nechal naočkovat, země spouští vakcinaci

Morrison byl součástí malé skupiny lidí, která dnes byla naočkována. Patřili do ní také zdravotníci z první line a obyvatelé domů s pečovatelskou službou. Jako první byla naočkována pětaosmdesátiletá Jane Malysiaková.

Premiér Morrison před naočkováním prohlásil, že vakcinace je bezpečná a důležitá a že je potřeba začít u těch nejzranitelnějších a u lidí, kteří jsou v první linii. První očkovaní dostanou vakcínu společností Pfizer a BioNTech, která má v zemi povolení k používání.

Tento týden australské úřady podmínečně schválily také vakcínu, kterou vyvinula společnost AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Očkování touto vakcínou by mělo začít příští měsíc. Ministr zdravotnictví Greg Hunt uvedl, že vakcína od firmy AstraZeneca by měla do země dorazit v nadcházejících týdnech.

Austrálie má za cíl do konce března naočkovat čtyři miliony z celkových asi 25 milionů obyvatel. Očkování dostane nejprve na 700.000 zdravotníků v první linii, členů pohraniční stráže, zaměstnanců a obyvatel pečovatelských domů.

Proti očkování se v sobotu v Austrálii protestovalo v několika městech, včetně Melbourne, Sydney a Brisbane. Podle stanice ABC se protestů celkem zúčastnilo několik tisíc lidí. V Melbourne se několik protestujících střetlo s policisty, kteří proti nim použili pepřový sprej a několik jich zatkli.

Austrálie od začátku pandemie zjistila 28.920 nakažených, nejméně 909 lidí s nemocí covid-19 zemřelo.