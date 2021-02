Autobusová nehoda v Indii si vyžádala nejméně 40 obětí

Autobus, který přepravoval minimálně 50 cestujících, se zřítil z mostu do vodního kanálu. Místní úřady zastavily přívod vody, aby usnadnily záchranné operace a umožnily autobus z vody pomocí dvou jeřábů vytáhnout. Autobus byl zcela ponořený a dostat ho z vody trvalo tři hodiny, napsal list The Times of India.

Podle úřadů byl autobus značně přeplněný; určen byl maximálně pro 34 cestujících. Záchranáři doposud našli 40 těl a po dalších pasažérech pátrají. Šest lidí nehodu přežilo.

Indické silnice patří mezi nejnebezpečnější na světě, každoročně na nich zahyne více než 110.000 lidí. Mezi nejčastější příčiny havárií patří špatná kvalita povrchu, nedostatečná údržba vozidel a hazardní chování řidičů.