"Babička Wongová" nalezena. Čína měsíce zadržovala a ponižovala hongkongskou aktivistku

Alexandra Wongová uvedla, že ji čínské úřady zadržely loni v srpnu v pohraničním městě Šen-čen, kde žila. Bez obvinění ve vazbě strávila 45 dní. "Bála jsem se, že v tom zadržovacím zařízení zemřu," citoval aktivistku server BBC News.

Následně Wongovou čínské úřady přiměly, aby před kamerou prohlásila, že nebyla mučena, že se již nebude účastnit protestů a nebude poskytovat rozhovory médiím. Rovněž byla donucena písemně doznat, že její aktivismus je špatný. "Byla to ta nejhorší věc, kterou jsem ve svém životě udělala," řekla.

HK activist Grandma Wong says kept back in Shenzhen for 14 months https://t.co/uConNoE6bf pic.twitter.com/MLEbSh8Tg4