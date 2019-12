Teroristé zautočili u Bagrámu. Výbuch poničil domy a mešitu, 60 zraněných

Během třicetiminutového střetu odpálili dva útočníci u jižní brány základny vůz s výbušninami a pět jich ve snaze proniknout do základny spustilo střelbu. Výbuch těžce poškodil několik chudinských domů a mešitu.

V plamenech se ocitla blízká nemocnice budovaná pro místní obyvatelstvo, a to i přesto, že spojenečtí vojáci útok záhy zažehnali. Počet obětí se pohybuje v rozmezí 60-100. Jedná se o Afghánce, kteří se v okolí zdržovali na malém trhu. Jedna žena útok nepřežila. Mezi oběťmi není žádný voják spojeneckých sil.

Big attack on #Bagram airbase in #Parwan province this morning. The attack would have started with 4 SVBIED that would have allowed the attackers to enter the base, engaging in heavy fighting with the #US forces . #NATO claims to have 0 losses. #Afghanistan pic.twitter.com/6N9OIUDChu