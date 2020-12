Bahrajn schválil krizové nasazení vakcíny proti koronaviru

O rozhodnutí Bahrajnu dnes večer informovala státní bahrajnská tisková agentura. Británie schválení vakcíny oznámila ve středu. Kolik dávek vakcíny hodlá Bahrajn nakoupit, není jasné. Bahrajnský regulační úřad nasazení vakcíny podle agentury schválil po předchozí důkladné analýze dostupných dat.

Již dříve království schválilo krizové využití čínské vakcíny od společnosti Sinopharm.

Očkovací látka vyvinutá ve spolupráci firem Pfizer a BioNTech má podle klinických testů až 95procentní účinnost. Údaj se vztahuje k ochraně před covidem-19. Do jaké míry chrání před nákazou koronavirem SARS-CoV-2, který nemoc způsobuje, zatím není jasné. Přípravek přitom podle výrobců nemá žádné vážné vedlejší účinky. V nejohroženější skupině starších lidí je účinnost 94 procent.

Nákup až 300 milionů dávek této vakcíny schválila už v listopadu Evropská komise a žádost o schválení mimořádného nasazení látky si firmy rovněž v listopadu podaly ve Spojených státech.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v úterý uvedla, že zkoumání žádosti firem Pfizer a BioNTech o podmínečnou registraci jejich vakcíny chce dokončit nejpozději do 29. prosince. S rozhodnutím pak musí souhlasit ještě Evropská komise, která svůj závěr hodlá vydat do tří dnů poté, co získá doporučení od EMA, píše dnes agentura DPA. Obvykle to trvá 67 dnů.