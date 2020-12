Bangladéš přesunul dalších 1804 Rohingů na odlehlý ostrov, hrozí jim tam nebezpečí

Na začátku prosince už Bangladéš na ostrov přepravil více než 1600 uprchlíků, nyní lodě bangladéšského vojenského námořnictva přepravily dalších 1804 Rohingů. Uprchlíci v záchranných vestách a ochranných rouškách cestovali na dřevěných lavicích na palubě pěti lodí. Někteří k sobě tiskli kachny, holuby a slepice v bambusových košících.

Thengar Čár vznikl nahromaděním usazenin teprve před 20 lety. Nízko položený ostrov byl v minulosti pravidelně vystaven náporu bouří a záplav a byl proto považován za nevhodný pro trvalé obydlení. Bangladéšské námořnictvo ale na ostrově vybudovalo protizáplavovou hráz, domy, nemocnice či mešity a podle úřadů tam nyní může žít až 100.000 lidí.

