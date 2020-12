Bangladéš stěhuje Rohingy na nehostinný ostrov, lidskoprávní organizace protestují

Z uprchlických táborů dnes za doprovodu policie vyrazily desítky autobusů směřujících do přístavního města Čitágáon. Tam na Rohingy čekají lodě bangladéšského námořnictva, které je mají v pátek dopravit na ostrov.

"Ve dvou konvojích vyjelo 20 autobusů, v první desítce cestovalo 423 lidí, ve druhé 499," uvedl šéf regionální policie. Další autobusy jsou podle něj připravené k odjezdu plánovaném na dnešní odpoledne.

Photograph of #Rohingya boarding a bus from Camp 23 Shamlapur to start the process of relocation to Bhasan Char.



According to testimonial evidence we collected relocations may be coerced/involuntary. Govt should halt relocations + give UN technical team access to the island. pic.twitter.com/9vx3DIk98e