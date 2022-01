Blinken vyzval Kazachstán, aby odvolal povolení střílet na demonstranty

Ministr dal zároveň najevo, že Washingtonu není jasné, proč Kazachstán povolal jednotky Ruska a dalších postsovětských zemí z Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB) na potlačení domácích nepokojů, a bude žádat po středoasijské republice vysvětlení.

"Je to něco, co naprosto odmítám. Příkaz střílet a zabíjet je v současném rozsahu špatný a měl by být odvolán," uvedl ve vysílání televizní stanice ABC Blinken.

Počínání kazachstánských úřadů kritizovaly i organizace na ochranu lidských práv. Například organizace Human Rights Watch ho označila za nepřijatelné a v rozporu s mezinárodními závazky země a s právem na život.

Tokajev v pátek označil účastníky protestů za teroristy a povolil bezpečnostním složkám střílet do demonstrantů bez varování ostrými náboji. Zároveň prohlásil, že nehodlá s demonstranty vyjednávat. Při nepokojích podle úřadů zahynulo 164 lidí a téměř 6000 osob bylo zadrženo.

Prezident ve středu požádal skupinu postsovětských zemí sdružených v Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), aby mu pomohly nepokoje potlačit. Do Kazachstánu již dorazilo asi 2500 vojáků vedených ruskými výsadkáři, kteří podle Tokajeva především pomáhají střežit strategické budovy.