Boj s plasty? Asie na něj dostane miliardy korun

Miliardu dolarů daly firmy dohromady při založení aliance a přislíbily, že do pěti let investují do řešení problému další půl miliardy. Nyní skupina uvedla, že peníze půjdou do partnerství jihoasijských měst a infrastruktury na podporu nakládání s odpadem.

"Zvláštní pozornost chceme věnovat jihovýchodní Asii," uvedl Jim Seward za jednoho z členů aliance, petrochemickou firmu LyondellBasell. "Chceme prostřednictvím investic a ve spolupráci s našimi partnery a zainteresovanými subjekty v regionu ukázat, že problém jde vyřešit," dodal.

Podle zjištění AEPW kolem 90 procent odpadků přináší do světových moří pouhých deset řek, z nichž osm se nachází v Asii, a více než polovina plastového odpadu pochází z pěti asijských zemí: Číny, Indonésie, Filipín, Thajska a Vietnamu.

Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v červnu přiznalo, že plastový odpad patří k velkým problémům regionu a státy sdružení se ve společné deklaraci zavázaly s odpadem v moři bojovat.