Bomba explodovala v pákistánské škole. Zahynulo sedm studentů, desítky zraněných

"Exploze nastala během výuky koránu. Někdo přinesl na náboženský seminář tašku s výbušninou," řekl agentuře AFP jeden z policistů. Podle šéfa pešávarské policie Mohammada Alího Gandapúra bylo v tašce asi šest kilogramů trhaviny.

K odpovědnosti za útok na náboženskou školu se zatím nikdo nepřihlásil. V minulosti v tomto regionu útočili zejména ozbrojenci povstaleckého hnutí Tálibán, to ale dnešní výbuch odsoudilo a uvedlo, že na něm nemá podíl. "Chci národ ujistit, že zajistíme, aby teroristé zodpovědní za tento barbarský útok stanuli co nejdříve před spravedlností," uvedl na twitteru premiér Imran Chán.

Prime Minister @ImranKhanPTI has expressed grief over the cowardly terrorist attack on a madrassah in #Peshawar.



Condoling with the bereaved and wishing the injured early recovery, he assured the nation that the terrorists responsible will be brought to justice at the earliest. pic.twitter.com/VNYsyYlTwi