Bude vakcína na covid-19? Existuje důvod, proč se dívat do Indie

V Indii, která je označována jako největší producent léků na světě, vyvíjí vakcíny proti meningitidě, pneumonii, tuberkulóze, rotavirům, spalničkám, zarděnkám a dětské obrně. V zemi je šest hlavních výrobců vakcín a všichni se v současné době soustředí na vývoj vakcíny proti onemocnění covid-19.

Jedním z těchto hlavních výrobců je Serum Institute of India, společnost, kterou v roce 1966 založil Cyrus S. Poonawalla, je podle počtu vyrobených dávek největším světovým producentem vakcín. Serum Institute of India spádá pod Cyrus Poonawalla Group, kam patří i česká společnost Praha Vaccines a.s. Od dubna roku 2017 společnost Praha Vaccines a.s. vlastní výrobní závod v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy. V současné době probíhá rekonstrukce stávajících výrobních prostor s cílem vyrábět vakcínu proti dětské obrně.

Serum Institute of India dodává jedny z nejlevnějších vakcín až do 165 zemí světa. Nyní se firma spojila s americkou společností Codagenix, aby vyvinuli „atenuovanou“ vakcínu. Atenuované viry se využívají jako očkovací látky, jde o velmi účinný způsob vakcinace, kterým se sníží škodlivost viru, ačkoliv vir zůstává stále živý. První vakcinace atenuovaným virem byla provedena v roce 1796 Edwardem Jennerem jako obrana proti viru varioly, který způsobuje pravé neštovice.

„V dubnu plánujeme řadu pokusů na zvířatech. Do září bychom měli být schopni zahájit pokusy na lidech,“ uvedl pro BBC generální ředitel firmy Adar Poonawalla. Podle vakcinologa Adriana Hilla bude svět potřebovat milióny dávek do konce roku, aby mohla být pandemie ukončena. Serum Institute of India má díky investicím kapacitu až 500 miliónů dávek. Ale podle Davida Nabarroa, který byl dne 21. února 2020 jmenován jedním ze šesti zvláštních vyslanců generálního ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO), aby reagoval na pandemii viru SARS-CoV-2, neexistuje záruka, že vakcína bude úspěšná.

Onemocnění COVID-19 si vyžádalo již desítky tisíc úmrtí po celém světě, ale vývoj vakcíny je časově náročný na úkor bezpečnosti. „Ale doufáme, že za dva roky nebo méně, budeme mít bezpečnou a účinnou vakcínu,“ dodal Poonawalla.