Čína a Vietnam hlásí nejvíc nových případů koronaviru za měsíce

Ještě ve čtvrtek hlásila Čína 105 nových případů za předchozí den, takže infikovaných přibývá stále rychleji. I tak jsou ale nárůsty v miliardové zemi, v níž má pandemie svůj původ, vzhledem k počtu obyvatel nízké. I Česká republika má denní přírůstky infikovaných vyšší.

Velká většina nově nakažených v Číně, 112, pochází ze severozápadní Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, která je novým čínským ohniskem nákazy. Ve čtvrtek tento region hlásil 96 nově nakažených.

#Xinjiang reported 112 new confirmed #COVID19 cases and 0 new asymptomatic COVID-19 patients on July 30. pic.twitter.com/1re5K7ptnI — Global Times (@globaltimesnews) July 31, 2020

Dalších 11 nových případů má provincie Liao-ning na severovýchodě Číny, o pět více než předchozí den.

Čtyři nové případy covidu-19 v Číně jsou importované ze zahraničí. Nakažených bez příznaků, které čínské úřady počítají zvlášť, přibylo 11, o deset méně než předchozí den.

Vietnam dnes hlásí svůj dosud největší denní nárůst případů covidu-19. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo 45 nových koronavirových infekcí, které souvisí s nedávným propuknutím nákazy v centrálním městě Danang. Noví pacienti, kterým je od 27 do 87 let, byli umístěni do čtyř nemocnic a jednoho hotelu v Danangu.

Vietnam za celou dobu epidemie zaznamenal 509 případů koronavirové infekce a žádné úmrtí. Třiadevadesát případů bylo zachyceno po nejnovějším opětovném výskytu viru SARS-CoV-2. Předtím země zažila 100 dní bez jediného případu lokálního přenosu.