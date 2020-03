Čína hlásí 202 nových případů koronaviru, zemřelo dalších 42 nakažených

Všech 42 nových obětí pochází z provincie Chu-pej, odkud se choroba začala původně šířit. 32 mrtvých je přímo z provinčního hlavního města Wu-chan. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na čínskou národní zdravotní komisi.

Počet infikovaných se v porovnání s předchozím dnem snížil, za sobotu přibylo 573 nakažených, v neděli to bylo 202 nových případů. Jde o vůbec nejnižší denní nárůst infikovaných od 22. ledna. Úmrtí ale bylo o něco více - v neděli 42 oproti sobotním 35.

V provincii Chu-pej bylo za neděli potvrzeno 196 nově nakažených, o den dříve to přitom bylo 570 případů. Jde o nejnižší číslo od 24. ledna. Ve městě Wu-chan pak úřady oznámily 193 nových infekcí, což je nejméně od 26. ledna.

