Čína hlásí 21 nových případů koronaviru, problémem je "importovaná nákaza"

V pondělí v pevninské Číně počet nově nakažených ve srovnání s předchozím dnem mírně vzrostl. Zatímco v neděli bylo nově potvrzených případů 16, v pondělí 21. Počet nových případů úmrtí v pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, klesl z neděle na pondělí ze 14 na 13.

Celkem se od počátku šíření viru v pevninské Číně v loňském roce potvrdila nákaza koronavirem u 80.881 lidí. Bilance obětí se vyšplhala na 3226, píše Reuters.

Čínská provincie Chu-pej, která je považována za místo prvního výskytu nákazy, v pondělí zaznamenala jediného nového nakaženého. V neděli to byli čtyři infikovaní. Mrtvých je v provincii Chu-pej celkem 3111. Dvanáct obětí k této bilanci přibylo v pondělí. Kromě jediného člověka všichni nemoci COVID-19 podlehli v metropoli Wu-chanu.

Thousands of aid medical workers begin to leave hard-hit Hubei Province on Tuesday as Hubei achieves milestones in bringing the virus under control. #COVID19 https://t.co/9rmE5hb4ca pic.twitter.com/jBp0fe4c5F