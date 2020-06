Čína hlásí 32 nových případů koronaviru, ohniskem infekce je Peking

O den dříve z 28 nových případů bylo 21 v hlavním městě, kde se tento týden po odhalení nového ohniska infekce obnovovala karanténní opatření, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy.

Pevninská Čína, která nezahrnuje Hongkong a Macao, také ohlásila pět nových případů lidí, kteří se nakazili koronavirem, ale nevykazují žádné příznaky onemocnění covidem-19. O den dříve bylo takových případů osm. Čínské úřady nezahrnují tyto asymptomatické případy do oficiální bilance.

Sample took from a #salmon #ThroatSwab tested positive for #coronavirus, said China CDC experts who went to Xinfadi on June 14 and took over 200 samples from the wet market. Many of the samples tested positive for the virus. https://t.co/MJCmUuyR8L pic.twitter.com/MQkpT2AETm