Čína hlásí jako importované 45 z 46 případů koronaviru, Indie zavedla zákaz vycházení

V provincii Chu-pej, která je považována za epicentrum infekce, za sobotu nepřibyl žádný nový nakažený. Zemřelo zde ale pět ze šesti lidí, kteří nákaze v sobotu podlehli, informuje Reuters. O místě jediného sobotního případu domácí nákazy se čínské úřady nezmínily.

Celkem se v pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, koronavirus od konce loňského roku potvrdil u 81.054 lidí. Z nemoci se zde dosud vyléčilo 72.244 lidí a ve vážném stavu zůstává 1845 pacientů.

Jižní Korea dnes za sobotu oznámila 98 nových případů koronaviru, čímž bilance nakažených vzrostla na 8897. Pro srovnání, v pátek zaznamenala Korea 147 nově nakažených.

Na Filipínách přibylo 73 infikovaných, celkem se tak v této zemi nakazilo 380 lidí. Nově zemřelo šest pacientů a celkový počet obětí činí 25, uvedlo podle Reuters filipínské ministerstvo zdravotnictví.

Indie, kde se dosud nákaza potvrdila u 315 lidí, na dnešek zavedla 14hodinový zákaz vycházení. Ten začal platit ráno v 7:00 místního času (2:30 SEČ) a skončí ve 21:00 místního času (16:30 SEČ).

In a few minutes from now, the #JantaCurfew commences.



Let us all be a part of this curfew, which will add tremendous strength to the fight against COVID-19 menace. The steps we take now will help in the times to come.



Stay indoors and stay healthy. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/11HJsAWzVf