Čína hrozí USA protiopatřeními ve sporu kolem Hongkongu

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien na dnešní tiskové konferenci prohlásil, že se USA snaží poškodit čínskou národní bezpečnost a že Peking kvůli tomu předložil Washingtonu oficiální protest. Čao přitom zdůraznil, že dění v Hongkongu je čistě vnitřní záležitostí Číny. Mluvčí rovněž zopakoval tvrzení Pekingu, že připravovaný zákon nijak neovlivní vysokou míru autonomie bývalé britské kolonie Hongkongu, která přešla v roce 1997 pod čínskou správu.

Nový zákon by měl podle návrhu umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování. Dále uvádí, že by měla být zachována "svrchovaná soudní pravomoc" centrální čínské vlády a "vysoká autonomie" Hongkongu. Kdykoliv to bude potřeba, bezpečnostní orgány centrální vlády budou moci ustanovit v Hongkongu úřady, které budou dohlížet na národní bezpečnost.

Záměr Číny kritizují USA, Británie a další státy, podle nichž by zákon omezil autonomii provincie a popřel by princip jedna země, dva systémy, který městu zaručuje oproti pevninské Číně určité svobody, mimo jiné svobodný tisk a nezávislé soudnictví. Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Robert O'Brien o víkendu uvedl, že pokud Čína kontroverzní zákon přijme, "budou na Hongkong a Čínu uvaleny sankce".

Pobočka čínského ministerstva zahraničí v Hongkongu dnes uvedla, že některé činy spáchané během hongkongských prodemokratických protestů v loňském roce byly "svou povahou teroristické" a představovaly "bezprostřední nebezpečí" pro čínskou národní bezpečnost.

Čínský komisař rovněž vyzval obyvatele Hongkongu, aby se stranili "separatistů" a "sil, které se vměšují do vnitřních záležitostí Číny". Protivládním aktivistům nesmí být podle něj dovoleno, aby "spolupracovali se zahraničními silami". Peking je pevně odhodlán bránit národní suverenitu a bezpečnost, dodal.